Czy 19-letniego Olka można było uratować? "Dla mnie wyglądało to jak tortury"
Naśmiewali się tam z niego, krzyczeli, żeby nie pajacował, a on się dusił. Kiedy skuty nastolatek spadł z noszy, wciągnęli go za włosy.fearfulrebel
Cała reszta będzie boleć. Każdego trzeba zbadać, zaopatrzyć i szanować.
płot powinien mieć powyżej 1,8m jak ma ostre zakończenia, patrząc po materiale to policjanci musieliby mieć z 2,2m
reasumując wszystko co się dali to s-------i, nawet płot
@Instrybutor_z_Orlenu: chciałoś go tym obrazić czy co? XD
Wiele szacunku mam do ratowników, jednak to jest służba, a nie zwykła praca. Moj znajomy został ratownikiem, bo zmarł przy nim kolega jak byli dziećmi. Ratuje nawet najstarszego dziada 90 lat, a lekarze gdy przyjeżdża z nimi na oddział tylko kręcą nosem, czemu nie dał im już odejść. Jednak jak to mówi kiedy taki dziad zaskoczy, czuje znów puls to znowu wie dlaczego to robi. Mimo
@MrPoland: no wlasnie, ale dlaczego nie dał odejść? Po co dziada męczy i wszystkich naokoło też?
Bo to nie jego decyzja. Czasem tak by było lepiej, a czasem jeszcze nie.
U nas to temat tabu, ale co bardziej świadomi ludzie piszą oświadczenie i informują rodzinę, że nie chcą być ratowania za wszelką cenę gdy są bjuż gotowi odejść.
Nie opowiadaj bzdur.
Pułkownik uderzył ratownika medycznego a ten przewrócił go i kilka razy uderzył.
Ratownik ma zarzut ze jego odpowiedź na agresję nie była adekwatna