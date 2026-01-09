Krakowski szpital odmówił przyjęcia walczącej o życie 12
Szpital w Limanowej przez cztery dni woził karetką do szpitala w Krakowie 12lubieDuzeiGrubeKredki
Ogólnie w Małopolsce ten szpital ma opinię nie nadającego się do współpracy, bo w sytuacjach nagłych gdy liczy się każda minuta wymaga pełnych opinii specjalistycznych i uzadadnień dlaczego oni, co zajmuje dużo czasu. Już kilka razy było tak, że szpitale z Małopolski wysyłały
Niektóre szpitale to tak sobie organizują pracę że co łatwe to zostaje, a wszystko inne na b-----h do wojewódzkiego.
I wszystko było by spoko gdyby to dotyczyło rzeczywiście przypadków wymagających sprzętu i lekarzy z wyższej referencyjności.
Niestety
„Vita infantis bonum superius”, czyli „Życie dziecka najwyższym dobrem”.....
No i tradycyjnie jeden przypadek to tragedia, 200 tysięcy to statystyka o która nikt się nie upomni, a kowidziarze to tylko "mondrzejsze o tym
PS: Tak, wiem, że to miał być żart ale nieudany