Noworodek miał 1,5 promila. Bulwersujące zachowanie matki
Pijana kobieta w ciąży trafiła w czwartek do szpitala w Tomaszowie Lubelskim (woj. lubelskie). Lekarz zdecydował, że ze względu na zagrożenie życia nienarodzonego dziecka, należy natychmiast rozwiązać ciążę. Noworodek miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi.Bobito
Komentarze (87)
najlepsze
@cebulowy_krezus: w Polsce spozywanie alkoholu przez matki w ciąży jest legalne. niestety.
@witkacyborewicz: ale nie ma i nic jej nie zrobia. w Polsce nie ma przepisu ktory by karal matki pijace w ciazy i jest to robione nagminnie.
Są patologie i będą ale realnie tego jest mało
@Ana77: że nie rodzą dzieci z promilami XD
Parę lat temu w Afryce Południowej matki specjalnie chlały w ciąży lewy a-----l żeby rodzić chore dzieci bo z tego tytułu miały większe zasilki
