Czy będą przez to produkować dla polski pociągi szybkich prędkości 350km/h których polska tak potrzebuje pod PCK?

Nie bo u nas to nie jest potrzebne, ale za to będą mieli więcej infrastruktury do utrzymania, miliardy popłyną do Siemensa I będzie fajnie. Wszystkim dajmy zarobić tylko nie polskim formom, jeszcze to ubezpieczymy w Allianz i będzie cacy.