Polski gigant przejmuje niemiecką legendę. Historyczna transakcja
Pesa Bydgoszcz - największy polski producent taboru szynowego - poinformowała o zawarciu umowy inwestycyjnej dotyczącej objęcia 100 procent akcji niemieckiego producenta tramwajów HeiterBlick z Lipska. Finalizacja transakcji planowana jest na pierwszy kwartał 2026 roku.Bobito
Komentarze (19)
Czekamy na szczekanie Pisowców, bo przecież powinno być na odwrót ( ͡° ͜ʖ ͡°).
Stoją zamknięte, bo przecież od 30 lat nie mamy za co tam kupować.
#prawackalogika
Nie bo u nas to nie jest potrzebne, ale za to będą mieli więcej infrastruktury do utrzymania, miliardy popłyną do Siemensa I będzie fajnie. Wszystkim dajmy zarobić tylko nie polskim formom, jeszcze to ubezpieczymy w Allianz i będzie cacy.