Francja: pracownica urzędu skarbowego udostępniała dane podatników przestępcom
Pracownica urzędu skarbowego w podparyskim regionie Sekwana-Saint-Denis udostępniała dane podatników grupom przestępczym. Sprawa wyszła na jaw po napaści na dom strażnika więziennego. Na komputerze oskarżonej ujawniono również dane inwestorów kryptowalutowych i przedsiębiorców.Manah
Komentarze (33)
@jagoslau: W Polsce jest inaczej, bo takie sprawy nie wypływają na wierzch.
Albo te numery na wnuczka, jak to jest ze zawsze dzwonia do takich babc co maja siopy jak lodu? Randomowo dzwonia po emerytach?
Bo dostaja cynk z bankow i urzedow.
@kulorok: Dokładnie tak - kto kupił co za ile a za ile sprzedał etc..... mega dane. Dzisiaj największa wartość to informacja.
