Myślicie, że w polszy jest inaczej? Tym bardziej, że urzędas u nas nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a skarbówka ma ogromną swobodę w sprawdzaniu ludzi? Kwestia odpowiednich pieniędzy lub nacisków. W przypadku banków też dochodzi do wycieków, ale rzadko i dużo trudniej o coś takiego: banki dobry monitoring i jeśli ktoś będzie się interesował klientami bez ważnego powodu - zaraz włączą się alarmy.