Alimenty na dziecko ze zdrady. W Polsce to możliwe.
W Polsce mężczyzna może płacić alimenty na dziecko, którego nie jest biologicznym ojcem. Nawet, jeśli to efekt zdrady małżeńskiej. Jeśli mężczyzna nie wywiązuje się z obowiązku, grozi mu komornik, odsetki, a nawet kara pozbawienia wolności.Kowal13
I płacisz alimenty na obcego dzieciaka obcej baby.
Wiec to tutaj nie jest aż tak zaskakujace.
Polska to cuckoldostan w którym panuje matriarchat.
@Latarenko: Nawet premiera kukolda mamy ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Czoso: Podwyższył i zrównał, wypowiadaj się precyzyjnie i charuj do śmierci, bo jak raz by podnieśli to w międzyczasie podnieśliby jeszcze trzy razy, a takie lemingi jak ty będą jeszcze klaskać.
Darujmy sobie szczegóły, oficjalnie jest 6 miesięcy od dowiedzenia się o dziecku, ale bardzo często
@WiecznySingielprzed30: Cuckoldwera. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Pora przyjąć do wiadomości, że Czecia RP to:
- państwo neokolonialne,
- ma być dobrze kastom uprzywilejowanym a nie plebsowi,
- to państwo po prostu wyzyskujące zwykłych ludzi i wrogie im.