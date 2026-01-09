Ale skąd ta retoryka, jakby to było specyficzne tylko dla Polski? Przecież takie prawo jest standardem w większości krajów, a w niektórych państwach jest nawet bardziej chore. Np. we Francji robienie testów na ojcostwo jest NIELEGALNE - czyli jak pobierzesz próbkę od dziecka, które wychowujesz, wyślesz do prywatnego laboratorium i udowodnisz, że żona cię okłamywała i że to nie jest twoje dziecko, to jedyną osobą, która poniesie konsekwencje prawne, będziesz ty - Pokaż całość