Strefa Czystego Transportu w Krakowie. Będą dwa protesty jednego dnia
W sobotę, 10 stycznia, w Krakowie odbędą się dwa protesty przeciwko Strefie Czystego Transportu. Organizatorzy zapowiadają pokojowe zgromadzenia i podkreślają, że walczą o głos mieszkańców oraz przeciwdziałają wykluczeniu komunikacyjnemu.Bobito
Wiele razy było udowadniane, że samochody mają marginalny wpływ na jakość powietrza w Krakowie, ostatni przykład był 6.01 tego roku, gdzie przy znikomym ruchu aut, powietrze było fatalne.
Ci, którzy piszą, że można za 2k kupić auto spełniające normy, to debile (zgodnie z nickiem), bo śruba z roku na rok będzie przykręcana
@NieMogeSieZarejestrowac: 15-letni samochód symbolem majętności!
Duda podpisał: https://www.rp.pl/samorzad/art41582871-w-polsce-bedzie-wiecej-stref-czystego-transportu-prezydent-podpisal-ustawe
@eSUBA94: Przypominam, że protest jest w SOBOTĘ, a jednym z miejsc protestu jest urząd, gdzie w tygodniu (bo nie w sobotę) pracują ludzie, którzy NIE decydują o SCT
Więc obstawiam, że odpowiedź na Twoje pytanie brzmi: NIE
Do miasta codziennie wjeżdża 250 tysięcy pojazdów, często stojąc w korku za jakimś HDI czy TDCI mam ochotę wyjść i wsadzić gościowi do auta plastikową rurę podłączoną do
Dziękuję za uwagę.
"... Było trochę hałasu
Demonstracje środowiska zorganizowały z czasem
Setka ludzi przyszła mieli swoje powody
Nie puścił was burmistrz k---a nawet pod schody"