W Niemczech jest firma, która jako pierwsza wypuściła na rynek gotowe do użytku procesory fotoniczne (działające na świetle, a nie na przepływie prądu), potrafiące przy tej samej mocy obliczeniowej zredukować pobór energii całej serwerowni o ponad 100 razy lub zwyczajnie przy tym samym poborze energii dać więcej mocy obliczeniowej.



Żadnych ale. Ich jednostki graficzne działają dokładnie tak jak aktualne karty Nvidii czy AMD, bez żadnych haczyków i dostosowywania infrastruktury.



Sprzedaż już się zaczęła, żadnych