Chiny przygotowują się do uruchomienia produkcji procesorów bez krzemu
Jeszcze w tym roku ma ruszyć masowa produkcja układów scalonych wykonanych z dwusiarczku molibdenu, materiału o strukturze dwuwymiarowej, który od kilku lat znajduje się w centrum zainteresowania laboratoriów badawczych. Tym razem nie chodzi jednak o eksperymenty, lecz o realne wdrożenie przemysłoweFredOnizuka
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 81
- Odpowiedz
Komentarze (81)
najlepsze
@blank2 oni dobrze to wiedza wiedzą !
O w mordę, Andrzej, to Tytanowy Janusz! Ja myślałem, że on istnieje naprawdę, a to tylko legenda
Żadnych ale. Ich jednostki graficzne działają dokładnie tak jak aktualne karty Nvidii czy AMD, bez żadnych haczyków i dostosowywania infrastruktury.
Sprzedaż już się zaczęła, żadnych
Bo z tego co mi wiadomo, to taki materiał dałby wielokroć gorsze możliwości litograficzne (czyli wielokroć niższą możliwość upakowania bramek w chipie), co pozwalałoby w tej technologii produkować jedynie układy odpowiadające tym w technologii krzemowej sprzed wielu lat.
Oczywiście nadal mogą to być rozmaite mikrokontrolery itp.
Układy potencjalnie mogłyby pracować w wyższych temperaturach (to jest jakaś zaleta, ale znowu nie jakaś ogromna). Potencjalnie w specyficznych zastosowaniach kosmicznych.
@werfogd: Rozstaw nóg jest niewielkim problemem.
Istotny jest rozmiar samego rdzenia, który jest limitowany dość powolnym (zaledwie z prędkością światła) poruszaniem się impulsów elektrycznych w
@Draakul: Procesor jest układem synchronicznym (precyzyjniej to jest złożony z szeregu układów synchronicznych)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Układ_sekwencyjny
Taki układ charakteryzuje się tym że ma pewien swój stan, który się zmienia w
@FredOnizuka: jeśli warstwa ma jeden atom grubości to można to uznać za dwuwymiarowy.
To jednak był fizjologiczny i będzie wszystko transmitować w g---o