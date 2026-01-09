Karty płatnicze znikną w ciągu czterech lat. Oto jak będziemy płacić
Gotówka w niektórych krajach Europy zaczęła już znikać z codziennego użycia, teraz ten sam los czeka fizyczne karty płatnicze. Według najnowszych informacji Mastercard pracuje nad rozwiązaniami, które sprawią, że karty kredytowe i debetowe staną się zbędne jeszcze przed 2030 rokiem.Stopa_Szopa
Biometria nie może być używana do identyfikacji jako jedyna, bo ma bardzo poważną wadę - nie można jej zmienić. Jak ktoś podrobi czyiś odcisk palca, to przecież właściciel nie zmieni sobie odcisków palców :)
Dlatego metody identyfikacji muszą mieć możliwość zmiany "kodu" zabezpieczającego.
Z drugiej strony, pewnie znajdą się naiwni, nie mający
@kristart: Tym, że dostęp do konta będzie miał tylko w trakcie ataku, bo nawet jak mu oddasz kartę i podasz PIN, to wystarczy zmiana karty i danych, więc okradnie Ciebie raz. A przy biometrii, jak Twoje dane "wypłyną" gdzieś w darknecie, to każdy będzie mógł ich użyć dowolną
@kristart:
Jak się wsadzi palec w oko, to ono też może wypłynąć. :)
Nie mogłem się powstrzymać.
Tak wiem, dziś teoria spiskowa, jutro "przecież to od zawsze było wiadomo".
ulubiona zagrywka lewactwa i szwabskich botów
@Howsitgoing: aż mi się przypomniał k-------------c i płynne przejście od "jedna dawka wystarczy" do "od początku było wiadomo, że trzeba będzie się regularnie szczepić". xD
I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.
może tak zrobią w przyszłości, np ludy które nie mają problemu z zamordowaniem 20.000 dzieci w dwa lata.