Piękny umysł Dzikiego Trenera
Film o człowieku, który zawsze ma rację, bo głośno krzyczy.voitek123
Komentarze (140)
najlepsze
@dac_oficjal: nie jest kwestią moralną dymanie siostry/matki? Moim zdaniem poza oczywiście kwestią prawną (ściagane jako przestępstwo), dodatkowo ryzyko w przypadku ciąży wad genetycznych to coś jest nie tak mimo wszystko. W Alabamie mieszkasz?
(｡◕‿‿◕｡)
obecnie prawactwo (a właściwie patologia, chłopskirozum) w europie i usa z roku na rok same siebie przebije
dosłownie ludzie z republiki, kanałuzero, szurkich stron, spiskowcy, forum gazety polskiej i radiomaryja opanowały główną
Wy sobie nawet nie zdajecie sprawy ilu ludzi kupuje taki plan treningowy na 1-3 miesiące żeby potem w aktualizacji (płatnej oczywiście) dostać ten sam plan z większą ilością powtórzeń czy serii. Tak
@o0kizzle0o: Tu chodziło o kreatywnego kretyna, w skrócie o kreatyna.