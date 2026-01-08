Oprócz tego powodu w opisie, to jeszcze cena podzespołów, nie każdego stać, żeby w przyzwoity sposób pograć w nowe gry. Z drugiej strony wydaje mi się, że obecne gry nigdy nie są gotowe na premiere, zanim je połatają i zoptymalizują to mija trochę czasu, a coraz mniej graczy łapie się na to, żeby płacić duże pieniądze za tytuł, a tak naprawdę być beta testerem przez pierwsze tygodnie i zgłaszać problemy.