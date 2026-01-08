86% graczy na steam gra w gry starsze niż 1 rok, nowe gry w odwrocie
Gracze wolą grać w starsze gry, nie interesująca ich gry za 300 zł, jeśli już czekają na wyprzedaże, latami...iggy_p
- #
- #
- 74
- Odpowiedz
Gracze wolą grać w starsze gry, nie interesująca ich gry za 300 zł, jeśli już czekają na wyprzedaże, latami...iggy_p
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (74)
najlepsze
Łatanie to jedno, ale niech jeszcze wreszcie dokończą robić daną grę (co dla zmyły nazywają wydaniem DLC), wydadzą całość w formie jakiegoś complete edition i wreszcie można odpalać.
gry to często gry z przed 5-10 lat nawet nie jednego roku jak jest w tytule
i kompy mają budżetowe nowe lub nawet mid-endy stare z przed 10 lat które dają rade odpalić stare
- Otwarty świat
- crafting
- opcjonalny itemshop
- okrojony content żeby po pół roku od premiery kupić dodatek
Cała reszta schodzi na drugi plan, bo po co wymyślać ciekawą historie, charyzmatyczne postaci czy dopracowane ciekawe mechaniki.
Cena: 280zł (niemiec czy brytol zapłaci równowartość 200zł ale jego nie stać) ( ͡º ͜ʖ͡º)
Tyle tytułów AAA, co mam w bibliotece i czeka od lat na ogranie, to głowa mała. Sprzęt z jakimś wypaśnym GeForcem, milionem rdzeni, a jak co do czego przyjdzie to i tak najchętniej odpalam na sesyjki Unreal Tournament 99 i ganiam się z botami, Worms Armageddon,
Tytuł wprowadza w błąd. I ta statystyka wcale nie dziwi, bo większość osób na steam przez większość roku gra w gry online, które są starsze. Plus pisanie, że "nowe gry w odwrocie" gdy w 2023 roku to było zaledwie 9% xD
i zignorujmy fakt, że po rezygnacji z fizycznych nośników cena gier miała spaść z powodu znacznego ograniczenia kosztów, a nie zauważyłem ani na chwilę spadku cen