hm.. może wyłączyli bo zdali sobie sprawę że narzucane przez KPO normy NO2 są już dawno spełnione a wpływ samochodów na nie znikomy i nie ma potrzeby narzucać mieszkańcom kagańca wyłącznie w imię jakiejś utopijnej agendy ( ͡ ° ʖ ̯ ͡ ° ) ?