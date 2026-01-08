To przecież niemożliwe. Nasze kochane kuce - wyznawcy wolnego ryneczku i ich idol Janusz Korwin Krul mówili, że wystarczy znieść regulację a że to okropna UE chce śledzić naszą prywatność. A z tego artykułu wynika, że przez brak regulacji pszemberca uciemiężony przez podatki chce śledzić swoich pracowników i klientów. A w lewackiej UE byłoby to naruszenie RODO. Ale to musi być jakieś kłamstwo, bo pzembeberca nigdy by tego nie zrobił. On chce Pokaż całość