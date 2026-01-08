Jak ja odetnę media osobą, którzy nie płacą i którym wynajmuję lokal to jest nękanie i mam sprawę w sądzie a w przypadku kiedy ja nie płacę za swoje mieszkanie, w którym mieszkam i elektrownia i gazownia odcinają mi media to to już nie jest nękanie. Konstytucja mówi że każdy jest równy wobec prawa, więc kto łamie konstytucję? KON STY TUC JA