Pasożyty na mieszkaniu.Właściciel pozwał gminę i wygrał.
Miasto musi zapłacić ok. 70 tysięcy zł odszkodowania właścicielowi kamienicy. Za niezapewnienie lokalu socjalnego niepłacącym mu lokatorom.dejadeja
- #
- #
- #
- #
- 28
- Odpowiedz
Miasto musi zapłacić ok. 70 tysięcy zł odszkodowania właścicielowi kamienicy. Za niezapewnienie lokalu socjalnego niepłacącym mu lokatorom.dejadeja
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (28)
najlepsze
Z drugiej strony ile mozna utrzymywac darmozjada? przez tyle lat nie znalazl pracy itp jako spoleczenstwo moze powinnismy sie zastanowic jak dlugo mamy "moralna" potrzebe utrzymywac kogos kto ma to w dupie
@3mortis: celem sprostowania cytuje artykuł:
@3mortis: Takim samym darmozjadem jest nierób czynszojadl, co się myślał, że pracować nie będzie a będzie zarabiał. Trafiła więc kosa na kamień.
*osobom