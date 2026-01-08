ja pdle... podstaw psychologii i komunikacji brak, podstaw inwestowania i zarządzania finansami brak, podstaw algorytmiki i logiki brak. Astronomie trzeba kuźwa wprowadzić.

A potem społeczeństwo, które nie ma żadnych oszczędności, komunikuje się drąc ryja, wierzy w chłopski rozum i teorie spiskowe, a jak gwóźdź ze ściany wypadnie to dzwonią po "fachowca"

Ja naturalnie wierzę w ludzi, ale jak czasem sobie zajrzę na te nagrania z "matura to bzdura" to szlag mnie ciężki Pokaż całość