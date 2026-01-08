Szansa na powrót astronomii do szkół.
Do 11 stycznia 2026 roku mogą zgłaszać się osoby z doświadczeniem w edukacji astronomii. Zespół ekspertów opracuje podstawy programowe dla nowego przedmiotu astronomia , który ma szanse zostać przedmiotem do wyboru w szkołach średnich od 2027 roku.woland666
Jeszcze dodaj podstawy gotowania, naprawiania samochodu, przetykania rur, sprzątania i ogólnie zróbmy po prostu ze szkoły ogólnokształcącą zawodówkę. Nauka? A kto by sobie tym głowę zawracał, tak wykształcimy jednostki, które po ukończeniu szkoły będą pięknie jak trybiki w maszynie przygotowane do "życia".
A potem społeczeństwo, które nie ma żadnych oszczędności, komunikuje się drąc ryja, wierzy w chłopski rozum i teorie spiskowe, a jak gwóźdź ze ściany wypadnie to dzwonią po "fachowca"
Ja naturalnie wierzę w ludzi, ale jak czasem sobie zajrzę na te nagrania z "matura to bzdura" to szlag mnie ciężki
@rkarolew: Bo potem będzie łatwo zmienić Astronomię w Astrologię, i zmienić Chemię w Alchemię.
@Lemurbb: W tym samym, w którym odkryto Słońce i Księżyc ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@patryk-wuwuw:
Potrzymaj mi p--o, powiedział Pluton.
Tak, moją pasją jest astronomia. Ale jako ojciec dzieci niemal na każdym szczeblu edukacji widzę jak te dzieciaki coraz bardziej głupieją przez przeładowany program. Dzieciaki ze szkoły podstawowej wracają o 16 do domu. Rozumiem, że już w pełni powinny zrezygnować z hobby, pasji.
Nie tak dawno zachwycaliśmy się tu na wykopie wywiadem z pedagogiem, że dzieciaki mają za dużo