Wszystko zgodnie z planem, jak na "zachodzie" - odcinanie młodych od pracy imigracją prześcigającą się dostępnością zawsze i za każde pieniądze, pracownik do podmiany z agencji jak każde inne narzędzie. W Szwecji w Max Burger teraz niedawno cała obsługa z arabów, hindusów, afrykanów a jedynie 2 młode szwedki jak ze szkoły pomiędzy tym wszystkim pewnie po prostu ze znajomością języka i do obsługi drive through.



FYI Szwecja ma bezrobocie teraz na poziomie Pokaż całość