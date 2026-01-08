Wzrost liczby młodych bezrobotnych w Krakowie o prawie 40% rok do roku
Niemal 2,3 tys. osób do 30. roku życia było zarejestrowanych jako bezrobotne w Krakowie na koniec III kwartału 2025 r. W 2025 29 pracodawców zgłosiło zamiar zwolnień grupowych - zwolnienia te objęły 3 903 osób i był to wzrost o 80,4 proc. rok do roku. Zwolnienia objęły głównie branże IT i SSC.ossprime
Budowlanka ładnie siądzie. Ludzie dostrzegą, że kredycik to jednak trzeba spłacać i może jednak lepiej płytki położyć samemu w parę dni, niż się zapożyczać na 40k.
Hidnus z Uber East ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
FYI Szwecja ma bezrobocie teraz na poziomie
@guilmonn: Gdzie?
Rośnie bezrobocie: wzrost o 38% wśród młodych w Krakowie