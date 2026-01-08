Poślizg przy wyprzedzaniu na nawianym śniegu
Poślizg przy wyprzedzaniu na nawianym śniegu 2.01.2026 DK15 Lubawa-Ostródastopchamteam
- #
- #
- #
- #
- #
- 40
- Odpowiedz
Poślizg przy wyprzedzaniu na nawianym śniegu 2.01.2026 DK15 Lubawa-Ostródastopchamteam
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (40)
najlepsze
A no i jeszcze dochodzi do tego fakt, że ogromna większość kierowców jedyne co potrafi to siedzieć komuś na dupie a jak zdarza się sytuacja jak ta, to kompletnie nie panują nad autem i lądują w rowie. I nie piszę tego w tym sensie, że ja jeżdżę o wiele lepiej albo inni. Fakty są takie, że najczęściej
Jazda w Polsce to jest wieczny stres przez takich szybkich i wściekłych.
@Czerwone_Stringi: sranie w banie, wyprzedziłbym tam byle pierwdziawką - tylko trzeba delikatnie z kierownicą, skręcać jakbyś pociągiem jechał, tutaj to wręcz wyglądało jakby chciał mu zjechać tuż pod maskę
Umiejętności zblizone do kamienia polnego (｡◕‿‿◕｡)