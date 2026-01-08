Rasistowska asystentka Mamdaniego wpadła w płacz po pytaniu o dom jej matki
Nowa asystentka Zohrana Mamdaniego do spraw ochrony najemców Cea Weaver z płaczem uciekała przed reporterem Daily Mail, gdy ten zapytał urzędniczkę o wart 1,4 mln dolarów dom jej matki w Nashville. Wcześniej własność prywatną nazywała "narzędziem białej supremacji"Modernizator_Wykopu
To że ktoś trzyma różaniec w ręku nie czyni go prawicowym.
Zebranie partii przewodniczy Lenin, młody Stalin na sali.
Lenin: No towarzysze ci co chcą komunizmu na lewo, ci co chcą kapitalizmu na prawo.
Oczywiście wszyscy poszli na jedyny słuszny kierunek sali tylko młody Stalin został na środku Lenin: A wy towarzyszu co??
Stalin: Bo ja chce żyć jak w komunizmie, a zarabiać jak w kapitalizmie.
Lenin: A, to zapraszamy do prezydium!
Jak oni już "zrobią porządek" z wszystkimi
Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą.
Komentarz usunięty przez moderatora
Będzie się działo, dajcie się tylko rozkręcić....a jak to mówił śp Kononowicz nie będzie niczego ( ͡~ ͜ʖ ͡°)