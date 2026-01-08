Rozpacz funduszy grających na spadek kursu InPostu. W 1 dzień straciły 0,5 MLD
Informacja o potencjalnym przejęciu InPostu wywołała szał zakupowy na akcjach firmy. Inwestorzy podbili notowania do tego stopnia, że zmusili grające na spadek fundusze do zamykania pozycji. Ponad 20 funduszy grających przeciw InPostowi zanotowało straty na ponad 100 mln euro.isiZulu
@Paolo100: Po co tyle agresji? Wiele firm ma kredyty zabezpieczone własnymi akcjami. Sztuczny spadek kursu obniża wartość zabezpieczenia, co wywołuje margin call od banku (żądanie dopłaty). Jeśli firma nie ma gotówki, bank sprzedaje akcje → kurs spada dalej → spirala zadłużenia → utrata płynności → upadłość. Zdziwiłbyś się, ile dużych spółek wisi na takim haczyku.
