No cóż.Wjechał jak każdy inny.Bez żadnej kontroli.

I takich jutro może wjechać choćby 3 miliony i dalej nic z tym nie zrobimy.

W domyśle powinni być internowani a zamiast tego rozpełzną się po kraju a my się będziemy modlić,żeby nam się nie oberwało,bo weryfikacja naszym kosztem,życia i zdrowia Polaków nam się średnio opłaca.

Oczywiście,gdy już taki zamorduje będziemy wiedzieć kogo wpuściliśmy i będziemy go mogli ukarać i deportować.

Co prawda nadal będziemy na minusie bo Polak Pokaż całość