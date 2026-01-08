Rozwalił drzwi do mieszkania i napadł kobietę. Dzień wcześniej złamał jej rękę.
Ukrainiec zatrzymany przez policjantówkicioch69
Komentarze (19)
najlepsze
@El-dzej: a co czekasz aż pis wróci do władzy?
I takich jutro może wjechać choćby 3 miliony i dalej nic z tym nie zrobimy.
W domyśle powinni być internowani a zamiast tego rozpełzną się po kraju a my się będziemy modlić,żeby nam się nie oberwało,bo weryfikacja naszym kosztem,życia i zdrowia Polaków nam się średnio opłaca.
Oczywiście,gdy już taki zamorduje będziemy wiedzieć kogo wpuściliśmy i będziemy go mogli ukarać i deportować.
Co prawda nadal będziemy na minusie bo Polak