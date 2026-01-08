Około 1900 roku górnik przy pomocy prostych narzędzi ręcznych wydobywał dziennie 2-4 tony przez 8-12 godzin i to są statystyki np. z Wielkiej Brytanii albo USA.

Dziś Polski górnik wydobywa średnio 1,3 tony dziennie jeśli przeliczyć na wszystkich osobach którzy pracują w górnictwie węgla kamiennego, a gdyby przeliczyć faktycznie tylko samych górników to wyjdzie też 2-4 tony.

Ponad 100 lat i wydajność wydobycia nic się nie zmieniła, zmieniły się za to metody Pokaż całość