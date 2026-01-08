Koniec barbórek, czternastek, obniżenie dodatków na kilka lat w JSW
Czasowe zawieszenie wypłaty barbórki, czternastki, deputatu węglowego oraz zmniejszenie dodatków - to część planu naprawczego w JSW.ossprime
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 74
- Odpowiedz
Czasowe zawieszenie wypłaty barbórki, czternastki, deputatu węglowego oraz zmniejszenie dodatków - to część planu naprawczego w JSW.ossprime
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (74)
najlepsze
JSW podała, że jej strata netto po trzech kwartałach 2025 r. sięgnęła narastająco 2,9 mld zł.
Fundusz płac wzrósł od 2021 roku z 4,6 mld do 7,4 mld zł.
Rozsądne państwo po prostu by nie dopłacało, ale zadbało by o odpowiednie zakonserwowanie wybranych kopalni i zachowanie know-how.
Ale żyjemy w Polsce…
Dziś Polski górnik wydobywa średnio 1,3 tony dziennie jeśli przeliczyć na wszystkich osobach którzy pracują w górnictwie węgla kamiennego, a gdyby przeliczyć faktycznie tylko samych górników to wyjdzie też 2-4 tony.
Ponad 100 lat i wydajność wydobycia nic się nie zmieniła, zmieniły się za to metody
Wiesz, im dłużej wydobywasz węgiel, tym coraz głębiej musisz po niego schodzić. A to
A co do strategiczności własnego wydobycia surowca który ma coraz mniejsze znaczenie to pokazali ile to warte na początku inwazji kacapów na Ukrainę.
@MagicznyMariusz: No już kopalnie Silesia tak sprywatyzowali, że jak przyszło potem do zwolnień grupowych, to górnicy strajkowali kilka dni gdzie wywalczyli że to skarb państwa będzie im płacił odprawy jak w przypadku Państwowych spółek... Czyli zyski nasze ale koszty i ryzyko Wasze :/