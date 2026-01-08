Windows 11 ma znacznie gorsze wyniki wydajnościowe niż starsze systemy
Windows 11 wypada gorzej od starszych wersji systemu w niemal wszystkich benchmarkach. Nowe testy pokazują problemy z wydajnością, RAM-em i szybkością działania.BigBadDice
Na komputerze do grania mam win10, już mi tyle razy wyskakiwała reklama win11 po logowaniu, że jest to dla mnie wystarczający powód by nie robić upgrade. Jak ktoś mi wymusza raz na kwartał, ukrywając coraz bardziej guzik "nie chce" to znaczy, że nie ma tam nic dobrego
@visionsense: Łaskawy pan pozwala.
Ciekawe jakiego wyniku się spodziewaliście dla Windows 11 na konfiguracji która nawet nie spełnia jego wymagań xD Do tego jeszcze na HDD.
Windows 11 na HDD jest nieużywalny, Windows 10 lepiej ale też ciężko. Do tego aby zobaczyć realny czas uruchamiania wypadało by wyłączyć funkcję Fast Startup. Nowsze systemy działają też wolniej niż powinny na
Ludzie z przyzwyczajenia korzystają z tego co znają ale praktycznie zawsze jest warto spróbować czegoś innego...