Ja tam nikogo nie mam zamiaru namawiać do Linuxa ale po prostu chyba warto poświęcić kilkanaście minut by zainstalować Linuxa Minta i spróbować się nim pobawić, ja tak zrobiłem a po 3 miesiącach odinstalowałem Windowsa 11 bo się okazało że dosłownie wszystko jest na Linuxie i to za darmo no i działa lepiej.



Ludzie z przyzwyczajenia korzystają z tego co znają ale praktycznie zawsze jest warto spróbować czegoś innego...