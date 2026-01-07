Parczew. Pies pogryzł starszą kobietę
Na ulicy Tartacznej w Parczewie bezpański pies pogryzł starszą kobietę. Poszkodowana doznała wielu obrażeń, między innymi na twarzy i dłoniach.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (28)
Na koszt i przede wszystkim - przy przymusowej obecności i na oczach psiarza
Należy natychmiast sprawić żeby ludzie czuli się bezpiecznie. Żyjemy w super kraju, nie musimy się niczego obawiać spacerując po parku, z wyjątkiem psów. Serio nie potrafimy sobie poradzić z grupką psich terrorystow, którzy swoim zachowaniem terroryzują miasta i wsie?
Prosta sprawa,
Psy bezpańskie do uśpienia.
Wówczas problem nadmiaru kundli sam się rozwiąże.