W Polsce codziennie psy gryzą 70-100 osób, a pewnie wiele przypadków nie jest raportowana. Pomyślcie ile jest przypadków w których pies się rzucił na człowieka ale jednak nie doszło do pogryzienia.



Należy natychmiast sprawić żeby ludzie czuli się bezpiecznie. Żyjemy w super kraju, nie musimy się niczego obawiać spacerując po parku, z wyjątkiem psów. Serio nie potrafimy sobie poradzić z grupką psich terrorystow, którzy swoim zachowaniem terroryzują miasta i wsie?



