Polacy mogli zdobyć literackiego Nobla w 1975 roku. Odtajniono archiwa
Tadeusz Różewicz i Józef Mackiewicz znaleźli się w gronie kandydatów do literackiej Nagrody Nobla w 1975 roku. Informacje te ujawniono po 50 latach, zgodnie z zasadami Akademii Szwedzkiej. Ostatecznie nagrodę otrzymał włoski poeta Eugenio Montale.Bobito
Komentarze (26)
