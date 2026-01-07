Sąd kazał ujawnić rozmowy użytkowników z ChatGPT. Miliony logów w rękach prawnik
OpenAI zostało zobowiązane do przekazania około dwudziestu milionów logów rozmów z chatbotem prawnikom strony przeciwnej. Użytkownicy powinni mieć tym samym świadomość, że pozornie prywatne dialogi prowadzone z systemem sztucznej inteligencji mogą stać się przedmiotem postępowania sądowego.Samwoj
grep
Może tak będzie lepiej.
( ͡° ʖ̯ ͡°)
@ken-wawa: Spokojnie, LLMy też będą słupami reklamowymi, jeśli jeszcze nie są. To tylko walka o to kto będzie na tym zarabiac.
Pamięta ktoś jeszcze ten film:
GPT : W takiej sytuacji pozbycie sie trupa może być utrudnione , najlepiej rozkawałkować zwłoki i wynosić je w porcjach w plecaku na odludny teren za miastem , a następnie je zakopać . Aby to zrobić należy zaopatrzyć sie w ostry nòż i ciąć skò
Proces ten jest skrajnie niebezpieczny, ponieważ HF to silna toksyna, która przenika przez skórę, niszczy nerwy i wiąże wapń w organizmie, co prowadzi do zatrzymania akcji serca. Dodatkowo kwas ten reaguje z krzemionką, więc rozpuści szklaną wannę lub ceramiczne płytki, wymagając użycia specjalistycznych zbiorników z polietylenu (HDPE).