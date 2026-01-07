200 km/h na liczniku to dopiero początek. 20 letni Ukrainiec dał popis.
Policyjny pościg na trasie S-19 zakończył się zatrzymaniem 20-letniego kierowcy BMW. Mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość, nie zatrzymał się do kontroli, a po zjechaniu z ekspresówki porzucił auto i próbował uciekać pieszo. Jak się okazało, nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu.Bobito
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 48
- Odpowiedz
Komentarze (48)
najlepsze
@LudzieToDebile: xD Przecież w Polsce za takie coś nie trafia się do więzienia. On dopiero dostanie pierwszy zakaz prowadzenia pojazdów :)
Obcokrajowcy w Polsce czują, że MOGĄ ROBIĆ WSZYSTKO łamać prawo, jeździć bez prawa jazdy i stanowić zagrożenie dla innych ludzi,
bo ZBYT NISKA GROZI IM KARA!!
Za takie przestępstwa jako goście w Polsce powinni być:
1) Sprawiedliwie i surowo karani
@dafto:
Jak by tak było, to byłby spokój. Problem polega na tym, że często deportują dopiero jak któryś raz złamią prawo... jak by celowe łamanie raz czy drugi nie było wystarczające...