A dlaczego to robią? Bo NIE OBAWIAJĄ SIĘ KONSEKWENCJI!!!

Obcokrajowcy w Polsce czują, że MOGĄ ROBIĆ WSZYSTKO łamać prawo, jeździć bez prawa jazdy i stanowić zagrożenie dla innych ludzi,

bo ZBYT NISKA GROZI IM KARA!!

Za takie przestępstwa jako goście w Polsce powinni być:



1) Sprawiedliwie i surowo karani Pokaż całość