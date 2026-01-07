A tylu uśmiechniętych wykopków się pluło, że ten durny i zupełnie niepotrzebny system kaucyjny nie wpłynie na koszty śmieci. Mówisz takiemu, że sortownie będą miały mniej najcenniejszych frakcji śmieci, to taki dzban głuchy i ślepy na argumenty. Ba, jedyny argument za tym durnym systemem to "bo Niemce tyż majo" i kij z tym, że Polacy już od lat są nauczeni segregacji i zwyczajnie efektywniejsze jest wyrzucenie plastikowej butelki do kubła na metal Pokaż całość