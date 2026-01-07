Gdańsk: Podwyżka wywozu śmieci o 25% od kwietnia
System kaucyjny w każdym sklepie, spalarnia za 813 mln zł i cyk podwyżka za śmieci.fabek
Komentarze (95)
Do mojej listy dochodzi rok 2025 :)
- 2009 - ustawa PO o segregacj ii recyklingu - miało być taniej, ostatecznie w niektórych rejonach polski wzrost cen o 50%
- 2016 - ustawa PiS o wywózce śmieci - mniejsza konkurencja na rynku miała obniżyć ceny (jedna firma obsługuje gminę), wzrost w niektórych miejscach o nawet 30%
@bregath: swoją drogą - ten co to wymyślił to jest zajebisty XD nigdy jeszcze mniejsza konkurencja nie obniżyła cen. Czego efekty widać. Mamy lokalne monopole na śmieci, i pięknie widać jak to obniżylo ceny XD
@dziacha: Dobrze by było ale już Kochanowski pisał
Uśmiechnijcie się
(° ͜ʖ ͡°)
Tak się wchodzi na główną z płomieniem, to rezonuje z biedakami (przede wszystkim umysłowymi) Polakami.
A jakie inwestycje wg artykułu:
@Gaak: 14,3 zł miesięcznie na rodzinę, współczuję stawek Gdańszczaninom, jednych z najniższych wśród polskich miast. To niepojęte, co się dzieje, i jeszcze te cholerne inwestycje.