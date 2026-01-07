W 10 lat liczba imigrantów pracujących w Polsce wzrosła dziesięciokrotnie
Jeszcze 10-15 lat temu obraz Polski był inny. Kraj był postrzegany jako punkt emigracji: setki tysięcy młodych ludzi wyjeżdżało za granicę w poszukiwaniu pracy, pieniędzy i perspektyw. Dziś trend się odwraca i to Polska staje się krajem, do którego przyjeżdża coraz więcej obcokrajowców. Liczby mówiąsub_zero_1
Niektórym ciężko to zaakceptować ale to jest stara dobra walka klasowa. Jest grupka przedsiębiorców, niczym szlachta z XVI wieku, i oni mają w 4 literach patriotyzm albo co się stanie z innymi Polakami. Mentalność taka sama jak u
To jest
@FireDash: Dlatego należy zrobić rejestr przedsiębiorców i ilu zatrudniają imigrantów. A potem medialnie nagłaśniać. Sporo osób może zagłosować portfelem.
Oczywiście rząd mógłby zaostrzyć kary dla imigrantów ale po co?
Z kolei Polska miała empiryczne dane i przykład tego jak to się kończy, że ci ludzie nigdy do siebie nie wrócą a będą źródłem masy gigantycznych problemów a nadal zrobiła ten sam fundamentalny błąd tylko to co tamtym państwom zajęło