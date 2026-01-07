Zatrzymano człowieka, który złamał zabezpieczenia polskiej spółki energetycznej
Według ustaleń śledczych, podejrzany na przełomie sierpnia i września 2025 roku wielokrotnie atakował chronione systemy informatyczne spółki energetycznej. Działając bez uprawnień, uzyskał dostęp do danych klientów i modyfikował numery ich rachunków bankowych, wprowadzając zmienione informacjeStopa_Szopa
najlepsze
A nie bo twoj
ot taki hakier
@Sexinstruktor: przeczytaj artykuł, chłopa ciężko określić nawet script kiddie, bo nawet nie wykorzystał żadnego exploita
I ile tego ludzie mogą mieć? Kilkanaście złotych? Jeśli w ogóle mają jakąkolwiek nadpłatę na rachunku xD
Jeszcze żeby chociaż przytulił dobra kasę z tego, albo żeby go nie złapali xD