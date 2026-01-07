Ojcowie w sądach szukają sprawiedliwości
Materiał porusza temat nierównego traktowania ojców w sprawach rodzinnych. Wypowiedź Piotra Marca (Liroy) .Joanna6004
Sądy rodzinne są potwornie sfeminizowane. We wszystkich 15 wydziałach rodzinnych Sądów okręgowych pracuje 187 sędziów, z czego 28 mężczyzn i 159 kobiet. W czterech wydziałach stanowią 100% obsady, w czterech kolejnych -
Sprawa znajomego sprzed mca - SR, skład jednoosobowy - orzekała niunia przed 30tką w sprawie która ewidentnie ją nudziła, non stop przerywała stronom i biegłemu. Chamstwo i arogancja - a na pewno niewiedza ...
Podobno cyrk, tyle że szkoda że za nasze pieniądze ( ͡º ͜ʖ͡º)