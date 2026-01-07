Chyba każdy mężczyzna który miał do czynienia z polskimi tzw. "sądami" rodzinnymi wychodzi z nich z przeoraną duszą i psychiką. Od premiery niezapomnianego filmu w reżyserii Macieja Ślesickiego minęło już ponad 30 lat - i nic się, kurła, nie zmieniło!



Sądy rodzinne są potwornie sfeminizowane. We wszystkich 15 wydziałach rodzinnych Sądów okręgowych pracuje 187 sędziów, z czego 28 mężczyzn i 159 kobiet. W czterech wydziałach stanowią 100% obsady, w czterech kolejnych - Pokaż całość