Rzekoma publikacja kodu źródłowego aplikacji mObywatel
Wyobraźcie sobie, że polski rząd produkuje lokomotywy. Ustawa nakazuje publikację dokumentacji technicznej lokomotyw. Rząd publikuje wzorniki do tworzenia tabliczek instalowanych na panelu sterowania i ogłasza: opublikowaliśmy dokumentację! Tak właśnie wygląda dziś sprawa publikacji kodu źródłowegokepmip_pl
Komentarze (33)
Bo przecież nikt inny kodów źródłowych nigdy do niczego nie wykorzysta. W szczególności z oprogramowania rządowego.
Pewnie tam w backendzie jest taki b----l albo takie partactwo że pewnie byle kto by ogarnął jak się da to obejść jak tylko zerknie.
Swoją drogą dowiedziałem się dopiero o istnieniu CSIRTów (-ów??, -s??). Powinniśmy używać polskiej nazwy, zwłaszcza jeśli mamy na przykład CSIRT MON czyli w rozwinięciu Computer Security Incident Response Team Ministerstwa Obrony Narodowej.
Krindż to mnie bierze na widok polskiej terminologii w programowaniu (czy szerzej IT) forsowanej głównie w środowiskach państwowych i akademickich (czyli w sumie też budżetówka ;)). Przypomina mi się wertowanie wieki temu jakiejś książki z Heliona nt. C++, gdzie znając
Niech się uczą od Szwajcarii :)