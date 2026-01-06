Robot Atlas od GD i Hyuindai
Cześć giniemy. Klasa robotnicza nie ma sensu, skoro roboty beda pracowac w fabrykach. W sumie to nie wiem jak na to zareagować, mamy dosłownie Sci-Fi za naszego życia. Wyobraźcie sobie takiego Robota jako policjanta z karabinem...JanTadeusz
Był taki film.
Chappie (2015).
( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://youtu.be/0TWGg7HcvSw?t=210
serwo za 30k$ wymienisz i pracownik w godzine jak nowy, a nie jakies pogrzeby i batalie prawne.
poprostu ludzie sa nieobliczalni ( ͡º ͜ʖ͡º)
Nie sztuka dziś jest skonstruować albo zaprogramować istniejące robotyczne ramię wyciągające element spod prasy ale to nie będzie uniwersalne rozwiązanie i dla większości czynności
w polsce za 200 lat, może