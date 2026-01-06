Nie ma zwinnych pięciu palcy u dłoni to jeszcze długo człowieka nie zastąpi taki robot. Wygląda efektownie ale w sumie jedyne większe zastosowanie to widzę w jakieś halach magazynowych, formach kurierskich. Ale i takie miejsca już potrafią być zautomatyzowane bez robotów. Wszystko rozbija się o nakłady inwestycyjne.