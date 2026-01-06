Walczę z urzędnikami. Gmina nie chce wydać warunków zabudowy!
Od kilku miesięcy ciągnie się sprawa mojego wniosku o wydanie warunków zabudowy i urząd przygotował decyzję odmowną
Komentarze (96)
I bardzo dobrze. Polska miasta i gminy są rozlane, pełne domkow rozrzuconych co 500 metrów. Co pociąga za sobą : koszty dla samorządów, ograniczenia w użytkowaniu innych gruntów w okolicy i zasyfia po prostu krajobraz.
dokładnie ludzie nie mają pojęcia jak to działa, a działa tak że najpierw taki typek mówi że on chce wszystko na własną rękę zrobić, ale potem się zaczyna (szczególnie jak jeszcze wybuduje się takich 2-3):
- po pierwsze to ograniczenia prędkości
- po drugie to budowanie asfaltowych dróg w polu bo przecież nie będzie jeździł polną, a
@ortalionowy: czyli jak jest jeden wałek to można robić resztę. Ma to sens.
Mam nadzieję, że koło ciebie deweloper pierdzielnie ogromny blok na podstawie jakejś lewej WZ przyklepniętej w zamian za dwa mieszkania w tym bloku. Dlaczego aż dwa mieszkania? Bo to aż taki przekręt będzie, że dwa mieszkania wynagradzają ryzyko
W sensie w związku z wysokim przyrostem naturalnym, podejmowano decyzje o lokowaniu osiedli, wywłaszczano rolników za odszkodowaniem, i tworzono osiedla z planem przestrzennym, gdzie inwestor, dostawali od gminy projekt, plan zabudowy i metodą gospodarczą wznoszono budynki.
Taka zabudowa w polach tworzy koszty dla gminy, ludzie wykłócają się o utwardzenie drogi, koleiny, odśnieżanie.
Z reguły rolnik ma maszyny, jak ciągnik
@pderen: niech dają warunki zabudowy pod warunkiem ze pozniej nie beda domagali sie podciagniecia mediow czy innych rzeczy
@kkrycha: Oglądałem, za to w komentarzach autor twierdzi, że decyzję odmowną dostał i odwołał się do SKO.
ps. u nas też nie pochwalam sponsorowanych znalezisk, ani takich z 3 na głównej
@ahmed-reyk: a myślisz, że kto płaci za te rzeczy? gmina? xD Budujący dom płąci.
Znajomy pracuje w wodociągach i czasem ktoś płaci kilkadziesiąt k by mu dociągnać. Za to kolejni sądzieci mają fajnie, bo płacą z 2-3k za pociągnięcie od działku tego co kilkadziesiąt k zł. Ja buduję dom i normalnie płacę za każdy metr pociągnięcia kabla (8 albo 11k wyszło).