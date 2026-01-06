25 lat temu Małysz wygrał TCS. Tajner: to były rzeczy nieprawdopodobne
Wystarczyło dziesięć dni, aby Adam Małysz ze średnio znanego sportowca stał się idolem. 6 stycznia 2001 roku Polak w świetnym stylu wygrał w Bischofshofen i triumfował w Turnieju Czterech Skoczni. W klasyfikacji generalnej wyprzedził drugiego zawodnika o ponad 100 punktów!plackojad
prawda niewygodna dla tajnera,
@I-____-I: do czego to doszło, że post udający odpowiedź AI odpowiada na post udający pastę ...
@jakis-takis: Ponoć nie opłacało mu się sprowadzać fury do kraju ze względu na wszelkiej maści cła oraz opłaty i została sprzedana. Nie wiem ile w tym prawdy, ale znając tamte czasy wszystko jest możliwe.
@digital-store Oczywiście, że były, ale nie tak często jak obecnie^^ Zresztą Lahti wciąż ogląda
Skrócili mu odległość o kilka metrów podobno
https://www.youtube.com/watch?v=8bvV2kqOFW4
Polecam ostatni wywiad z twórcą DSJa - Jussi Koskelą.
https://weszlo.com/tworca-deluxe-ski-jump-dzieki-adamowi-malyszowi-polska-oszalala-na-punkcie-gry/
