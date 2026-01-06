Wystarczyło dziesięć dni, aby Adam Małysz ze średnio znanego sportowca stał się idolem. 6 stycznia 2001 roku Polak w świetnym stylu wygrał w Bischofshofen i triumfował w Turnieju Czterech Skoczni. W klasyfikacji generalnej wyprzedził drugiego zawodnika o ponad 100 punktów!