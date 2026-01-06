Nauczycielka wyrzuciła krzyż do kosza na lekcji.
Do skandalicznego zdarzenia miało dojść w Szkole Podstawowej w Kielnie na Pomorzu.RECAPTCHASSIE
Komentarze (200)
najlepsze
dzieci okazały się mądrzejsze od "nauczycielki"
To znaczy że jesteś niedojrzały skoro dwie listewki w które nie wierzysz potrafią cię tak striggerowac
Wykopki są tak głupie, że nic nie ogarniają.
weźcie nie wykopujcie takich gównoartykułów
@Jarek_P: Dostałeś 5 minusów. Czyli co? Oni uważają że nasze państwo jest wyznaniowe?
Czy po prostu ludzie w swoich małych rozumkach są przekonani że w państwo niewyznaniowe ma być tylko na papierku ale nadal wszędzie w publicznej przestrzeni ma być narzucana jakaś obowiązkowa religia i jej symbole? Bo nie kumam.
A tak cyk- obraza uczuć religijnych poprzez znieważenie przedmiotu czci.
Fascynujące czasy.