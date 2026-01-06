Wieś już nie poprawia polskiej demografii.Nawet tam mamy do czynienia z dramatem
Wyludnianie i demograficzny dramat to już codzienność w mniejszych miejscowości w Polsce. Sytuacja demograficzna w Polsce jest naprawdę tragiczna, jeżeli wieś, która od lat była motorem demograficznym w Polsce, nagle przestała nim być z dnia na dzień.Stopa_Szopa
Zaczynamy pełnoskalowe wymieranie prowincji. Emeryci jeszcze tam dokonają żywota w miarę sensownych warunkach, ale jak ktoś jest w średnim wieku i posiada nieruchomość w takim miejscu, to czas się ewakuować.
W miastach też dzieci się nie rodzą, a wnet skończy się zasilanie młodymi z prowincji. No ale aglomeracje odczują skutki wymierania kraju później niż peryferia i jeszcze
Podejrzewam że takim wiochom wymarcie nie grozi. Inna sprawa wsie ulokowane na jakichś totalnych zadupiach
Bo to troll. I to słaby. Kiedyś mu odpisywałem nawet. Ale koleś się chyba wypalił i nie ma co już pisać.
Indywidualizm, globalizacja, liberalizm są teraz na piedestale, więc jest jak jest. Ludzie nie pozwolą na to, aby im tę wolność odebrać i wrócić do patriarchalizmu.
Przecież AI ma nas zastąpić to po c---a tyle ludzi?
Z ciekawosci sobie ostatnio sprawdizłem jakie kierunki są na UW, a tam: Edukacja alternatywna z animacją społeczno-kulturalną, Fennistyka, Antropozoologia – międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne, Sztuka pisania, Ukrainistyka z językiem angielskim (wiadomo, brakuje nam w Polsce Ukraińców mówiących po angielsku), Polityka społeczna, Nauczanie fizyki (Tak, nauczanie. Nie fizyka jako taka), American Studies.
Progi takie, że
@enten: no to akurat brzmi jak pożyteczny kierunek
@niecodziennyszczon: oczywiście, że byłby, bo zajmowałyby miejsca zdolnym mariuszom ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Gniewkowski:
To nie jest prawda, że Izael ma zastępowalność tylko dzięki grupom religijnym.
Fakt, ci radykalnie religijni mają po 5-6 dzieci, ale ich udział w całym społeczeństwie to jakieś 13%, więc gdyby reszta rozmnażała się tak jak Europa, to ortodoksi musieliby mieć 10 dzieci, żeby nabić ogólną
W ten sposób będziemy mogli mnożyc się jal szczury dla produkcji
Będzie źle.
Dużo gorzej niż na zachodzie.