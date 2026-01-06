Na wsiach dzieci nie będą się rodzić, bo tam praktycznie nie ma już młodych kobiet.



Zaczynamy pełnoskalowe wymieranie prowincji. Emeryci jeszcze tam dokonają żywota w miarę sensownych warunkach, ale jak ktoś jest w średnim wieku i posiada nieruchomość w takim miejscu, to czas się ewakuować.



W miastach też dzieci się nie rodzą, a wnet skończy się zasilanie młodymi z prowincji. No ale aglomeracje odczują skutki wymierania kraju później niż peryferia i jeszcze Pokaż całość