Myśliwy podejrzany o zabójstwo wyszedł na wolność po wpłacie miliona złotych.
Sławomir A. usłyszał zarzut zabójstwa. Jest podejrzany o śmiertelne postrzelenie 60-letniego mężczyzny podczas polowania.epicentrum_chaosu
- #
- #
- #
- 9
- Odpowiedz
Sławomir A. usłyszał zarzut zabójstwa. Jest podejrzany o śmiertelne postrzelenie 60-letniego mężczyzny podczas polowania.epicentrum_chaosu
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (9)
najlepsze
zadzwoniła do ojca i powiedziała, że może to załatwić, ale trzeba działać szybko
stary powiedział: ni c--j, niech odpowiada
i go skazali za jazdę po pijaku
myślę że przysługę mu zrobili