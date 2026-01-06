Praca w niedziele często nie jest dla widzimisię tylko z konieczności. Na studiach dziennych musiałem się utrzymać pracując w weekendy. Ale jak mają to zrozumieć politycy którzy nie mają problemów finansowych, tylko pensje punktualnie co by nie robili? Zresztą kierowcy autobusów, policjanci, czy niewolnicy Żabki nie mają tego komfortu, ale o nich już nikt w ustawie nie chce zadbać.