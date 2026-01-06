Hity

tygodnia

Patostreamer Patryk Z (pajalock) odpala petarde na przyłączu gazowym bloku.
4602
olgazprojektu chce zniszczyć mi opinię i karierę, bo zażartowałem o psach
3277
Banan z Mercedesa na A4 niepoczytalny
2280
Jak znana firma AbCar oszukała klienta na 60 tysięcy euro
2263
Jak Pan spędzi Sylwestra?
2242

