Zwolnienia grupowe. 2,9 tys. osób pożegnało się z pracą w Krakowie
W 2025 roku w ramach realizacji zwolnień grupowych w krakowskich firmach z pracą pożegnało się 2,9 tys. osób. To dynamiczny proces, który podlega bieżącym korektom - przypominają urzędnicy.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (43)
najlepsze
Problem wyniknął w dużej mierze, z tego, że kilka międzynarodowych firm, w zasadzie korporacji zwalniało, ale to z uwagi na międzynarodowe przetasowania i własne problemy w branży. Shell
na podstawie tego art mało mozna sensownego powiedzieć