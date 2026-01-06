Przez chwilę nieuwagi straciłem wszystko ... teraz tylko wy możecie pomóc
Czy to czas na nowy początek? Straciłem kanał który systematycznie prowadziłem przez ostatnie 5 lat, około 1000 filmów, milionowe wyświetlenia! Nikt nie jest w stanie mi pomóc .... Jeżeli ma ktoś kontakt do google proszę pisać na gonzokce69@gmail.comrafalbaran
- #
- #
- #
- #
- #
- 32
- Odpowiedz
Komentarze (32)
najlepsze
każdy ma inne potrzeby, widać Ty takich nie masz; ja zresztą też - ale zaraz rak...
Google to taki głupi moloch, że zajęło mi ponad rok usunięcie firmy poprzedniego właściciela z mojego adresu. Bo tyle czasu zajęły maile, odwołania i kontakt z nowym właścicielem. Przez tych debili miałem non stop listy w skrzynce od potencjalnych dostawców.
Ty masz trudniej
Wysłałam również na maila email do zespołu YT, z którym kiedyś prowadziłam konwersację, jest szansa, że pomogą. Mocno trzymam za Ciebie kciuki!
no ok, ale teraz mam obejrzeć jakiś film na yt by się dowiedzieć co się stało?
serio w dzisiejszych czasach nikt już nie potrafi/leni się by napisać kilka zdań??