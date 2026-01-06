Przy obecnej demografii 1.01 dziecka na kobietę i prognoz że za 80+ lat naród polski wyginie jak tak dalej bedzie to dobra rada jak masz coś na prowincji sprzedawaj, dokredytuj się na resztę i uciekaj pod miasto TOP5-7 dla swojej przyszłości i przyszłosci swoich dzieci jak masz lub planujesz. Cała Polska powiatowa będzie tylko upadac i się zadłużać (utrzymanie infrastruktury i usług społecznych) co tylko cały czas systematycznie bedzie pogarszać jakość życia Pokaż całość