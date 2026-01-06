Rośnie liczba pustostanów w Polsce. Gminy nie mają na nie pomysłu
Rośnie problem pustych budynków w Polsce. Z raportu "Puste budynki, wielki potencjał" wynika, że jedynie w nielicznych gminach podjęto wyraźne działania na rzecz przekształcenia pustostanów w budynki komunalne. Wielu samorządowców uważa, że lepiej pozwolić tym budynkom się zawalić, niż je remontowaćVoxClamantisInDeserto
To idealnie się wpisuje w polską mentalność dot. nieruchomości. Nawet przy państwowym ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Tyle, że te firmy nie rozwiążą problemu, ich jest kilka czy kilkanaście, a nieruchomości tysiące...
@Qullion: i o to chodzi:)
W bytomiu mozesz latwo dostac mieszkanie 120 metrow za remont tylko tego nikt nie chce bo to obszczana kamienica z patologia sasiadow
a spróbuj wywalic z domu madke z bombelkiem ktora nie placi to ta sama gmina powie ze nie maja lokum zastepczego i trzymaj ich u siebie