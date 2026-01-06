Ktoś na Polymarket zarobił 410 tys. dolarów, stawiając na obalenie Maduro
Portfel 0x31a5 utworzono i zasilono kilka dni przed operacją. Nie miał wcześniejszej historii handlu i skupiał się wyłącznie na kontraktach dotyczących przywódcy Wenezueli. Firma analityczna Lookonchain oceniła, że wzorce handlowe mocno sugerują dostęp do niejawnych informacji insiderskich".GRUBY140
- #
- #
- #
- 21
- Odpowiedz
Komentarze (21)
najlepsze
Niesamowite, cwaniak wyjelenił innych cwaniaków, oburzające! ( ͡º ͜ʖ͡º)
Komentarz usunięty przez moderatora
Geographic restrictions