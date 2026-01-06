Windows 11 idzie ręka w rękę z neofaszystowskimi trendami w zachodniej europie.



- Tylko zdalne konto, bo po co masz mieć jakieś prywatne dane nad którymi to ty masz kontrolę?

- Recall, czyli nagrywamy wszystko co robisz na kompie bo przecież nawet jak nie jesteś przestępcą to dobrze na każdego coś mieć.

- Telemetria i update'y wciskane na siłę bo przecież to źle jak coś działa dobrze

- Cały system robiony po taniości przy użyciu AI Pokaż całość