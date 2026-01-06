Rządy na całym świecie zaczęły kwestionować bezpieczeństwo Windows 11
Rządy na całym świecie wyrażają poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa systemu Windows 11, kwestionując prywatność danych, integralność systemu i ryzyko związane ze scentralizowanymi aktualizacjami w infrastrukturze krytycznej.ochucki
Jak usłyszałem rewelacje o furtce dla aktualizacji.. no tylko, że w organizacji możesz mieć swój własny serwer aktualizacji - to już wiedziałem, że to będzie niezłe guano.
A w domu jak miałem laptopa z windowsem to non stop coś mieliło, non stop powiadomienia z jakiegoś onedrive, windows update i innych głupot. Wentylatory co chwilę wchodziły na wyższe obroty bo coś w tle się musiało pobrać.
A ja chce po prostu świętego spokoju i żeby system nie robił zbędnych rzeczy
@Gawith_Apricot: ponad 90% gier chodzi teraz na linuxie, niektóre nawet lepiej niż na Windowsie, jeśli chodzi o programy specjalistyczne tylko na windowsa da się odpalić no ale tu potrzeba już trochę zabawy
- Tylko zdalne konto, bo po co masz mieć jakieś prywatne dane nad którymi to ty masz kontrolę?
- Recall, czyli nagrywamy wszystko co robisz na kompie bo przecież nawet jak nie jesteś przestępcą to dobrze na każdego coś mieć.
- Telemetria i update'y wciskane na siłę bo przecież to źle jak coś działa dobrze
- Cały system robiony po taniości przy użyciu AI
@Ralphs: 3 dekady Windowsa :)