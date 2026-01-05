niemiecki BILD: Pięciu braci, wszyscy skazani [DE]
"Duża, 20-osobowa rodzina syryjska wystawiła niemieckim podatnikom ogromny rachunek. Ośmioro dzieci uchodźcy Almudyego H. (44) przez miesiące obciążało wymiar sprawiedliwości przestępstwami, takimi jak groźby, włamania i ataki nożem.", "Kryminalna rodzina kosztuje nas milion Euro."lysy_orangutan
- #
- 45
- Odpowiedz
Komentarze (45)
najlepsze
@Podcast_Echa_Antyku: juz ci wajasniam to tajemnice.
1. Maja wpisane w konstytucji Artykuł 16a, że osoby prześladowane z powodów politycznych mają prawo do azylu w Niemczech. To jest konstytucyjne prawo, na ktore powoluja sie azylanci a az ordnung muss sein, niemeickie urzedy rozptrauja to.
2. Niemiecka potega z lat 80/90 zostala zbudowana
Czym że jest milion € wobec takiego ubogacenia kulturowego...i genetycznego..
¯\(ツ)/¯