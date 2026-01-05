Artemis II. Księżycowa misja NASA wystartuje w lutym.
Ludzie po raz pierwszy od 53 lat polecą w stronę Księżyca.Zeswirowany_Michal
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 101
- Odpowiedz
Ludzie po raz pierwszy od 53 lat polecą w stronę Księżyca.Zeswirowany_Michal
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (101)
najlepsze
@Altar: EEE tam. Po prostu było mniej białych i aparat rozjaśnił żeby lepiej złapać detale.
Wyciągnąć z muzeum Saturna V i lądownik z misji Apollo?
- jednorazowe rakiety które są droższe nawet jakby wysadzić rakietę wieloktrotnego startu
- silniki w SLS są to stare silniki z lat 80tych - nie tylko projekt ale fizycznie to są stare silniki z muzeum
- budowa jednej rakiety trwa ponad rok i angażuje tysiące ludzi w całym USA
- orion jest mały i służy tylko do transportu do stacji księżycowej która i tak
Już za 10 lat mordo
@boryspo: HLS jest cały czas rozwijany razem z ludźmi od nasa - rozwijany jest środek, winda
blue moon lander jest sporo mniejszym projektem ale jest jedyną konkurencją dla elona