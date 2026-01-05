NASA i ESA czyli jak wywalić publiczną kasę:



- jednorazowe rakiety które są droższe nawet jakby wysadzić rakietę wieloktrotnego startu

- silniki w SLS są to stare silniki z lat 80tych - nie tylko projekt ale fizycznie to są stare silniki z muzeum

- budowa jednej rakiety trwa ponad rok i angażuje tysiące ludzi w całym USA

- orion jest mały i służy tylko do transportu do stacji księżycowej która i tak Pokaż całość