Nie ukrywam, że to jest właśnie moja największa obawa i raczej kwestia czasu aż pojawią się tacy terrorysci trujący jedzenie w marketach. Pomijam wstrzykiwanie wirusów czy trucizn do warzyw i owoców ale do opakowań też mogą wstrzykiwać takie syfy.

Jprdl. Wrócimy do zakupów w sklepach gdzie towar bedzie podawać sprzedawca.