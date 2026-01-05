Wlał coś do octu i odstawił go na półkę. Niebezpieczny incydent w sklepie
Policja poszukuje mężczyzny, który wlał nieznaną substancję do butelki z octem w jednym ze sklepów w Gdyni. Osoby, które rozpoznają mężczyznę, prosimy o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Gdyni apelują funkcjonariusze.WroTaMar
Komentarze (107)
Jprdl. Wrócimy do zakupów w sklepach gdzie towar bedzie podawać sprzedawca.
https://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_Tylenol_murders
@0rdynus: i czym ta panika się objawiła? Przez pierwsze kilka, kilkanaście dni ludzie ograniczyli znacznie kontakty, ulice były puste i ludzie słuchali komunikatów rządowych. Czy to panika czy może dojrzałe zachowanie społeczeństwa w obliczu nieznanej choroby? Na pewno tego słowa chciałeś użyć?
@Pamis: Nie sprawdzaj sobie jakie standardy panują przy produkcji jedzenia bo będziesz musiał przejść na fotosynteze
@EkspertEverything: nieśmiało przypominam, że rzecz nie działa się na planie filmowym "CSI: Kryminalne Zagadki Gdyni", tylko w polskich realiach. Gdzie cudem jest, że szukają gościa przy pomocy mediów już po dobie, a nie po dwóch miesiącach od zdarzenia.
Nie, pobrania DNA nikt nawet nie rozważy (nawet jeśli takowe by się znajdowało na butelce).
Odcisków palców również nikt nie pobierze, bo możesz tam mieć i 20 zestawów. A nawet jakby pobrali i wszystkie znalezione chcieli sprawdzić to jest minimalna szansa że