Setki miliardów na nowe inwestycje. Polska wydaje więcej niż Zachód
W jednym roku ruszy kilka inwestycji, które pochłoną miliardy złotych. Najwięcej wydamy na pierwszą elektrownię jądrową oraz nowe lotnisko CPK, obecnie Port Polska. W tle przestawienie zwrotnicy z dróg na kolej oraz rozbudowa polskich portów. Czy stać nas na wszystkie te inwestycje?ty_O
Polska należy do Zachodu. W artykule nie pada jedno zdanie o tym, że Polska wydaje więcej niż Zachód, cokolwiek to znaczy, zero porównań z innymi państwami Zachodu (osobno, czy sumarycznie).
my? my naewt PRL nie umiemy rozliczyć, obudziliśmy się dopiero jak rosja zaatakowała ukrainę że rosja jest zła i napadła na polskę i ją 44 lata okupowała
dosłownie politycy ogłupili społeczeństwo i każdy losowy polak jest nauczony że MU SIĘ NALEŻY!! DAJ! DAJ!
Wejdź na stronę Ministerstwa Infrastruktury i poczytaj. Za ciężki trud…?