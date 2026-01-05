Hity

tygodnia

Patostreamer Patryk Z (pajalock) odpala petarde na przyłączu gazowym bloku.
4542
olgazprojektu chce zniszczyć mi opinię i karierę, bo zażartowałem o psach
3240
Banan z Mercedesa na A4 niepoczytalny
2254
Jak Pan spędzi Sylwestra?
2221
Drugi próg podatkowy łapie już co dziesiątego Polaka! Zmian jednak nie będzie
2165

