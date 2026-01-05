I tak to się żyje pomału w tym eurokołchozie. Wielkie słowa, wielkie obietnice, a walec jedzie niewzruszony.

Rządzi nami jakaś satanistyczna klika wyznająca wartości talmudu, ludziom się rzuca jakieś durne wybory które i tak nic nie znaczą, jakieś popisy które "som patriotami" albo "ich nikt nie ogra", jakieś wielkie nadzieje "prawicy" które mają gęby pełne frazesów, a w ostatniej chwili podpisują co trzeba. Na koniec dnia okazuje się że jest tylko lewica Pokaż całość