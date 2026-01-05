Umowa z Mercosur w zasadzie przesądzona. W środę ostatnie negocjacje
"Włochy planują poprzeć umowę handlową z krajami Mercosuru" - poinformowała agencja Bloomberga. Jeżeli ta informacja się potwierdzi, to oznacza, że nie będzie wystarczającej liczby państw, by zablokować przyjęcie tej umowy przez kraje Unii Europejskiej w najbliższy piątek, 9 stycznia.Bobito
- #
- #
- #
- #
- 95
- Odpowiedz
Komentarze (95)
najlepsze
@FrozenShade: Na tym polega demokracja, że władza robi co chce, a potem wmawia głupiemu plebsowi, że sami tego chcieli i to ich wina, bo przecież tak głosowali.
Kto by to czytał, paaanie. Gadająca głowa w TV wszystko nam wytłumaczy, tylko trzeba kanał znaleźć, żeby mówiła, to co z góry chcemy usłuszeć.
Usługi (~70% – 73% PKB)
Przemysł i Budownictwo (~24% – 26% PKB)
Rolnictwo, Leśnictwo i Rybołówstwo (~1,5% – 2% PKB)
A
No cóż skończy się to w pewnym momencie rewolucją i od 3 lat jako miejsce jej startu obstawiam.. słoneczną Italię, wygląda że to już tylko kwestia czasu.
Rządzi nami jakaś satanistyczna klika wyznająca wartości talmudu, ludziom się rzuca jakieś durne wybory które i tak nic nie znaczą, jakieś popisy które "som patriotami" albo "ich nikt nie ogra", jakieś wielkie nadzieje "prawicy" które mają gęby pełne frazesów, a w ostatniej chwili podpisują co trzeba. Na koniec dnia okazuje się że jest tylko lewica
Kupujesz mango od 30 lat a rolnicy nie bardzo kupują Twoje nawozy czy kapelusze. Ta umowa jest właśnie po to by handel był obustronny. Nie słuchaj trolli z Sawuszkina.
@Okajri: no, ja jak czytam coś o talmudzie albo upadlinie to też czuję, że mam do czynienia z osobą chorą albo upośledzoną.
I pomyśleć że są na tym portalu ułomni ludzie którzy ślepo wierzą w Unię europejską. Xd
1. Jakość żywności musi spełniać standardy fitosanitarne UE. To nigdy nie podlegało nawet negocjacjom. Tak samo, jak nie można dopuścić do obrotu maszyn bez CE (tylko na uszlachetnianie, ale wtedy nie można ich używać do produkcji - trzeba samemu zrobić CE i zamknąć uszlachetnianie).
2. Prognozowana ilość importowanej żywności to ok. 1% konsumpcji UE. Ilość bezcłowe są limitowane.
3.
@Mario7400: Swoje bajeczki będziesz teraz pisał na forach amerykańskich?