Tak żyją Europejczycy. Polacy w czołówce w posiadaniu mieszkań na własność
W 2024 roku aż 68 procent mieszkańców Unii Europejskiej posiadało własną nieruchomość wynika z najnowszego raportu "Mieszkania w Europie edycja 2025" przygotowanego przez Eurostat. Pozostałe 32 procent Europejczyków mieszkało w wynajmowanych lokalach. Najnowsze dane pokazują, jak bardzo różni sięStopa_Szopa
- #
- #
- #
- #
- 117
- Odpowiedz
Komentarze (117)
najlepsze
teraz, ale ja bym upatrywał tych procentów raczej w bardziej zamierzchłych czasach:
- urbanizacja w PL i DE jest zupełnie inna, nikt nie buduje mieszkań na najem we wsiach wiec im mniejsza urbanizacja -> wiecej własnościowych a przez lata Polska to były głównie mieszkania na wsiach i miasteczkach
- dwa kwestia jak ludzie dostali te mieszkania, obstawiam że RFN to głównie wolny rynek,
Polska ma 6 miejsce na 27 państw, 4,5 punkt procentowego dałoby nam miejsce na podium(3 miejsce)
Ale w mojej grupie wiekowej(25-30 lat) to o najmie mówi się co najwyżej jako czymś przejściowym, albo z konieczności, albo z rozsądku(jako najlepsza opcja na dany moment). Docelowo każdy chce mieć coś swojego, czy mieszkanie, czy dom
Cholernych komuchów już uwiera, że zwykły człowiek może mieć.
@JanuszKowalskiNieIstnieje:
W temacie "najmu od spółdzielni" to standard był drastycznie różny niż sobie wyobrażamy.
Pamiętam jak rodzice opuszczali takie mieszkanie.t
Trzeba było zrobić kompletny remont. Usunąć wszystkie meble w tym kuchenne i AGD
W Polsce stopa zastąpienia sukcesywnie się zmniejsza i dzisiejsi 30 latkowie i młodsi będą mogli liczyć na 20-30 % pensji. W takiej sytuacji lepiej jest mieć jednak własne mieszkanie niż płacić za wynajem całe życie.
Najwięcej mają: Polacy, Rumuni i Słowacy, czy najbiedniejsi w Unii.
Ale to tylko "średnia"
U nas rata kredytu jest często dużo niższa niż czynsz dla właścicieli mieszkań.
Powielasz mity kolego. Jeśli młody Polak, o którym piszesz potrzebuje pomocy będąc po 30tce to nie z państwem jest problem tylko z gościem nieumiejącym ogarnąć własnego życia