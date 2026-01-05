10 osób skazane za nazwanie żony Macrona mężczyzną.
Sąd w Paryżu uznał 10 osób winnymi cyberprzemocy wobec pierwszej damy Francji, Brigitte Macron, poprzez rozpowszechnianie fałszywych informacji w sieci że jest mężczyzną.Neocaridina
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Nie możemy być gorsi
@bladerunner133: Zajmą się tym na czym się znają - na wrabianiu przypadkowych ludzi albo ściganiu za drobiazgi.
Do wykrywania i ścigania prawdziwej przestępczości polscy prokuratorzy zdecydowanie się nie nadają. Gdyby nie regularne pójście na skróty przez sędziów to bogate gangusy by częściej byli uniewinniani niż rzeczywiście niewinni.
@scotty79: dlaczego od razu Kremla? Zachód nie gęsi i swoich idiotów ma.
https://www.youtube.com/shorts/VDC_-wExjHQ